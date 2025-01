Noul șef al diplomației SUA, discuții cu aliații baltici de pe flancul estic NATO despre creșterea investițiilor în apărare și securitatea energetică europeană

14:20

Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, a participat joi la un eveniment de comemorare a victimelor Holocaustului, organizat de către Complexul Educational Laude-Reut, alături de Goethe-Institut București, pentru a marca Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, ce are loc pe 27 ianuarie. „Prezervarea memoriei este sursa rezilienței noastre. Nu putem uita Holocaustul și […]