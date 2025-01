Prietenie adevarata: astazi, Maia Sandu ii va face o vizita presedintelui ucrainean Zelenski, care isi sarbatoreste ziua de nastere – VIDEO

08:40

Israelul a confirmat vineri seara numele a patru ostatice israeliene care urmeaza sa fie eliberate de Hamas sambata, dupa 477 de zile de captivitate, in cel de-al doilea schimb in cadrul unui acord de incetare a focului cu gruparea terorista care a intrat in vigoare duminica trecuta. Potrivit The Times of Israel, cele patru, ale...