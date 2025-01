Marco Rubio, preocupat de ”acţiunile coercitive ale Chinei împotriva Taiwanului”, într-o convorbire cu omologul chinez Wang Yi

22:10

Un judecător federal a blocat temporar, joi, ordinul executiv al preşedintelui Donald Trump care pune capăt garanţiei constituţionale de acordare a cetăţeniei prin naştere, indiferent de statutul de imigrant al părinţilor, relatează The Associated Press şi Reuters, preluate de News.ro. Judecătorul districtual american John C. Coughenour s-a pronunţat în cazul intentat de statele Washington, Arizona, […]