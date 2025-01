Care sunt noutățile din Android 16 beta 1?

08:20

Veți găsi informații legate de Android, Nintendo, Google, iPhone etc. Mai multe detalii se află în rândurile următoare. 1. Noul Alpina B8 GT – cel mai puternic model din istoria mărcii germane cu 625CP extrași dintr-un motor V8; 2. Racheta New Glenn dezvoltată de către Blue Origin a lui Jeff Bezos a avut primul zbor […] The post Gadget News – 17.01.25 (Nintendo Switch 2 – primele detalii, Alpina B8 GT cu 625CP, Google a decis că nu va respecta legislația UE în ce privește verificarea informațiilor de pe platformă etc) appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.