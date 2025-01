ULTIMA ORĂ FOTO Piese din tezaurul dacic al României, furate de la un muzeu din Olanda. A fost furat coiful de aur de la Coțofenești

14:10

ING Bank se așteaptă la un an dificil pentru România, în contextul în care deficitul bugetar foarte ridicat trebuie redus și alegerile prezidențiale urmează să fie reluate în mai. Dacă nu se ține de reducerea deficitului în acest an, în limitele agreate cu Comisia Europeană, ratingul suveran ar putea fi scăzut sub nivelul recomandat investițiilor. Nevoia de finanțare ar urma să scadă ușor față de 2024, însă presiunea pe piața internă va crește, ca urmare a majorării emisiunilor de obligațiuni în lei, estimează ING.