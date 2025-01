Burduja demontează „minciuna extremiștilor”: România are gaze și curent ieftine

18:50

Calin Georgescu nu este nebun, este doar un impostor, un escroc care speculeaza cu siretenie superficialitatea romanilor si obiceiul lor de a nu se obosi sa citeasca si sa gandeasca, afirma Aurora Liiceanu, doctor in psihologie. In interviul acordat aktual24.ro, celebra scriitoare – are nu numai numeroase carti de specialitate, dar si despre anumite evenimente […]