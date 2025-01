Uniunea Democratică de Centru din Elveția denunță acordul cu UE ca un atac la suveranitate și un „cadou otrăvit”

10:20

Delfinii, ca la pușcărie, sub PNL: un fost șef de penitenciar a fost pus de liberalul care conduce CJ Constanța la conducerea Delfinariului, scrie Dobrogea Live. Noul director general interimar al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, din care face parte și Delfinariul, este Gelu Dănuț Dincă, care a condus pușcăria de la Poarta Albă. Citește și: Publicația „Bihoreanul" și un ex-vicepreședinte al CJ Bihor demolează minciunile lui Grindeanu: din 105 angajați concediați, doar doi au câștigat procesele Delfinii, ca la pușcărie, sub PNL Penitenciarul avea o secție de VIP-uri, unde au fost închiși, printre alții, Gigi Becali, Cristian Borcea,