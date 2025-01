Elon Musk, la un miting electoral al extremiștilor AfD, prin videoconferință: Voi sunteți „cea mai bună speranţă pentru Germania”

17:00

Jaful din Olanda, de la muzeul Drents din Assen, a tezaurului dacic a urmat un scenariu profesionist, ca-n filme: hoții au aruncat în aer o ușă, au acționat în trei minute și au incendiat mașina cu care au dat lovitura. Hoții au știut exact care sunt piesele cele mai valoroase și unde erau expuse. Citește și: Campania lui Ciolacu și deficitul lăsat în urmă îngroapă România: S&P a schimbat perspectiva de rating a României de la stabil la negativ. Urmează treapta „Junk” Jaful din Olanda a tezaurului dacic, ca-n filme „Surse apropiate anchetei și experți în artă presupun că hoții au Articolul Jaful din Olanda a tezaurului dacic, ca-n filme: hoții au aruncat în aer o ușă, au acționat în trei minute și au incendiat mașina cu care au dat lovitura apare prima dată în defapt.ro.