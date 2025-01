O minge semnată de fotbaliști celebri, donată pentru cauza câinilor fără stăpân

14:30

Consilierul local al Sectorului 3 Cezar Stancu, din partea Partidului Social Democrat (PSD), a fost condamnat la finalul anului trecut la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare, pentru că a încercat să ofere mită unor agenţi de la Rutieră care l-au oprit în trafic. Decizia Tribunalului Bucureşti a fost atacată cu apel […]