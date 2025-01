„Esența” bolșevismului | Puterea a Cincea

16:30

O persoană care a instigat, pe reţeaua TikTok, la revolte sociale cu topoare, furci, coase şi drujbe a fost plasată de procurori sub control judiciar pentru 60 de zile, sub acuzaţia comiterii infracţiunii de instigare publică. „Structura de comunicare din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca este abilitată să aducă la cunoştinţa publicului următoarele: […]