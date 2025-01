Veste majoră pentru şoferii care apelează la programul „Rabla”: ce se întâmplă cu valoarea eco-tichetului

12:40

Lucrezi doar patru luni, dar ești plătit tot anul, ca și cum ai munci toate cele 12 luni. La prima vedere, pare un anunț pentru jobul ideal. Doar că o astfel de situație chiar există la noi în țară. Și e un loc de muncă de la stat. Care sunt norocoșii și unde lucrează? Este […] The post Angajații din România care muncesc doar 4 luni și sunt plătiți tot anul. Unde lucrează first appeared on Ziarul National.