Italia își apără turismul: identificarea obligatorie a celor care lasă comentarii despre restaurante și hoteluri

17:00

Vladimir Putin caută să schimbe, nu să încheie, conflictul din Ucraina. Și pentru asta are nevoie de un alt Război Rece. Încercând să reconstruiască imperiul rus, el pierde influența Rusiei asupra fostelor sale teritorii. Încercând să mărească distanța dintre granițele Rusiei și NATO, a produs opusul: alianța transatlantică este acum, după cum avertizează Kremlinul, „la […] The post Războiul Rece dorit de Putin first appeared on Ziarul National.