Lukasenko a fost reales președinte în Belarus cu 88%. 12% dintre alegători sunt așteptați să se prezinte la cel mai apropiat penitenciar

17:40

Inițiativa lui Ilie Bolojan de a pune în discuție aparatul de stat aferent Senatului scoate la suprafață situații cu puternic impact emoțional și electoral. Una dintre ele este situația domnului premier Marcel Ciolacu, care are […] The post Apropo de reducerea aparatului de stat: premierul Marcel Ciolacu are 28 de consilieri. Dar e drept că are și multă treabă de făcut, pe TikTok appeared first on IMPACT.ro.