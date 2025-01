Iulian Chifu: Administrația Trump 2025 și Ucraina

10:30

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat calendarul apelurilor de proiecte care vor fi lansate în acest an în cadrul programelor prin care este implementată Politica de Coeziune 2021-2027: 432 apeluri în valoare totală de 12,80 miliarde de euro. Vor fi finanțate proiecte în domeniul educației, sănătății, pentru dezvoltarea mediului de afaceri, a antreprenoriatului și […] The post Calendarul fondurilor europene 2025 prevede apeluri de proiecte de peste 12 mld. de euro/ Boloș: Pentru economia României va fi un impuls vital pentru modernizare și sustenabilitate first appeared on caleaeuropeana.ro.