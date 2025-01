Dezastru la Paris. Turla primăriei, cuprinsă de flăcări. Se poate prăbuşi în orice moment!

21:30

În timpul discursului său de inaugurare, Donald Trump a promis că va inunda SUA și lumea cu aur negru. Dar această dorință declarată de a fora cu orice preț ar putea intra în conflict cu strategia industriei petroliere americane. „Vom redeveni o națiune bogată, iar petrolul de sub picioarele noastre este cel care ne va […] The post Cum vor reacționa petroliștii americani la „Drill, baby, drill”? first appeared on Ziarul National.