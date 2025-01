14:30

COVID-19, fabricat în laborator, potrivit CIA. Agenția Centrală de Informații (CIA) din Statele Unite a evaluat recent că pandemia de COVID-19 are mai multe șanse să fi provenit dintr-un laborator decât din natură, conform unui purtător de cuvânt al agenției, citat de BBC. COVID-19, fabricat în laborator, potrivit CIA De-a lungul anilor, CIA a evitat să emită o concluzie clară privind originea pandemiei. Citește și: Fostul premier și șef al SIE Mihai Răzvan Ungureanu despre Călin Georgescu: „Este un caz clinic. Are suferințe care se accentuează pe măsura trecerii timpului” Totuși, în ultimele săptămâni ale administrației Biden, fostul director al CIA, Articolul COVID-19 provine dintr-un laborator de cercetări, cel mai probabil, afirmă CIA. Este primul anunț important al Agenției sub conducerea noului șef, numit de Trump apare prima dată în defapt.ro.