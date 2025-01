ANALIZĂ Bilanțul miniștrilor Culturii. 20 de ani de subfinanțare cronică și realizări doar pe hârtie

12:30

Ministrul Finanțelor, Barna Tánczos, a declarat că Guvernul României va menține cheltuielile pentru apărare la un minim de 2% din PIB în acest an, în ciuda presiunilor bugetare, potrivit unui articol publicat de Financial Times. „Cred că există posibilitatea să creștem în continuare aceste cheltuieli, mai ales în ceea ce privește cheltuielile cu investițiile. România […]