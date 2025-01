Vor putea candida Georgescu și Șoșoacă la prezidențiale? Ce spune un fost ministru al Justiției

14:50

DNA a anunţat, luni, lista infracţiunilor de care este acuzat primarul din Sinaia, Vlad Oprea, care a fost plasat sub control judiciar pe cauţiune, între acestea fiind luare de mită, abuz în serviciu, trafic de influenţă şi spălarea banilor. De asemenea, procurorii precizează că primarul nu are dpretul de a-şi exercita funcţia. DNA anunţă, luni, […]