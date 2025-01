Guvernul german si opozitia sunt in conflict din cauza politicilor privind controlul la frontiera

07:10

Presedintele palestinian Mahmoud Abbas si-a declarat duminica „puternica respingere si condamnarea oricarui proiect vizand mutarea” palestinienilor din Fasia Gaza in Egipt si Iordania, dupa propunerea in acest sens a presedintelui american Donald Trump pentru a „face curatenie” in teritoriu, unde un armistitiu fragil a intrat in a doua saptamana, scrie cotidianul The Times of Israel....