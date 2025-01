DOCUMENTAR: Ateneul Român – originile şi istoria unui templu de înaltă ţinută artistică

08:50

Instrumentistul și compozitorul timișorean Petre Ionuțescu a lansat videoclipul piesei „The Sunset Trumpet of Bosphorus”, reînnodând, astfel, povestea minunată a acestei călătorii care adie în valuri de emoție, începută cu “Floating on the Bosphorus”. Videoclipul piesei „The Sunset Trumpet of Bosphorus” este disponibil pentru vizionare și audiție la acest link: https://www.youtube.com/watch?v=gUwCPSplwFk Clipul piesei „The Sunset Trumpet of Bosphorus” […]