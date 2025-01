VIDEO “Strigătele și rugăciunile mă bântuie și astăzi”: Confesiunile supraviețuitorilor Holocaustului la 80 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz, cu liderii mondiali prezenți numai să asculte

18:00

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, s-au întâlnit sâmbătă la Kiev pentru a discuta măsuri concrete destinate asigurării stabilității energetice și securității ambelor state. În cadrul întrevederii, Volodimir Zelenski a propus furnizarea gratuită de cărbune către centralele termice din Transnistria, regiune separatistă pro-rusă grav afectată de penuria de gaz și […] The post Ucraina, dispusă să ofere gratuit cărbune pentru Transnistria pe fondul crizei energetice din regiune și al consolidării cooperării cu R. Moldova first appeared on caleaeuropeana.ro.