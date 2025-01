Sector 3 | Trei milioane de euro pentru lucrări la adăposturile de protecţie civilă. Contractul, atribuit societăţii de Internet şi Tehnologie

11:20

Alegerea viceprimarilor Bucureştiului şi constituirea unei majorităţi în Consiliul General au generat mişcări demne de un serial cu teme politice făcut la Hollywood. Doar că la mijloc sunt valenţele cu damf de mal de Dâmboviţa. Cine ar fi zis că o miză atât de mică în teorie, poate genera răsturnări de situaţie atât de spectaculoase? […]