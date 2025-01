OFICIAL! Neymar a plecat de la Al Hilal. Clubul legendar cu care va semna starul brazilian

12:10

Gigi Becali s-a decis şi dă afară un jucător de la FCSB. Patronul campioanei României a avut o reacţie dură la adresa unui titular din meciul cu UTA, scor 1-0, din etapa a 23-a a Ligii 1. Becali nu mai are răbdare cu Daniel Popa, pe care l-a şi scos la pauza partidei de la […] The post „Îl trec pe liber!” Gigi Becali dă afară un jucător de la FCSB: „Este un împiedicat!” appeared first on Antena Sport.