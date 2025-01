Guvernul stabilește astăzi calendarul oficial al campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale

13:00

Consiliul Național al Partidului Național Liberal a hotărât duminică, în unanimitate, desemnarea lui Crin Antonescu drept candidat la alegerile prezidențiale. „Nu am avut şi nu am nicio pretenţie că sunt vreun salvator sau, neapărat şi necesar, singurul care poate conduce această bătălie. Nu am avut şi nu am această pretenţie, dar nu am nicio scuză … Articolul Consiliul Național al PNL l-a desemnat pe Crin Antonescu drept candidat la prezidențiale apare prima dată în Main News.