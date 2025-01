Planșeul Unirii, tot mai aproape de reabilitare. Nicușor Dan: „Avizul de circulație este deja pregătit”

10:20

Musicalul „Cocoșatul de la Notre Dame” se joacă, în premieră, la Teatrul Nottara din București pe 4 martie 2025, de la ora 19:00. Spectacolul este o productie a „Theater du Soleil Entertainment”. „Cocoșatul de la Notre Dame” este o adaptare de Sergiu Roban și Iulia Miulescu, un musical live, in limba română. Distribuția pentru „Cocoșatul […] The post „Cocoșatul de la Notre Dame”, în premieră, la Teatrul Nottara pe 4 martie appeared first on Buletin de București.