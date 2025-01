Serbia. Premierul demisionează pe fondul protestelor legate de tragedia din gara Novi Sad

Serbian Prime Minister Milos Vucevic said he is resigning following weeks of mass protests demanding accountability of the deadly accident in the northern city of Novi Sad that critics have blamed on rampant government corruption.

