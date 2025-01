CCR: Modificările la Legea energiei electrice şi a gazelor naturale sunt neconstituţionale

16:40

Soluţia păstrării libertăţii de exprimare nu este interzicerea reţelelor de socializare, ci aceea ca decidenţii politici şi deţinătorii reţelelor sociale să găsească căi astfel încât materialele incitatoare să fie stopate, dar libertatea de exprimare să se poată manifesta în continuare, a declarat George Simion, vicepreşedinte al Partidului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), la dezbaterea and #39;Defending Western Values in the European Parliament and #39;, organizată de grupul Conservatorilor şi Reformiştilor din Parlamentul European, ce se desfăşoară la Bruxelles, potrivit celor consemnate de Agerpres.