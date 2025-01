Salariul uriaș al unui politician obscur, fost inginer la o stație tractoare, acum vicepreșdinte al agenției de reglementare în energie

15:10

Coaliția premierului slovac pierde majoritatea parlamentară. Coaliția de guvernare condusă de premierul slovac Robert Fico a pierdut majoritatea în Parlamentul Slovaciei, după excluderea a doi deputați ai formațiunii social-democrate Hlas (Vocea), informează The Slovak Spectator. Robert Fico, apropiat de Viktor Orban și Vladimir Puțin Robert Fico, lider social-democrat, cunoscut pentru pozițiile sale conservatoare și pentru relația strânsă cu premierul ungar Viktor Orban și cu liderul de la Kremlin.