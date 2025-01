Premierul francez, criticat de partidele care-l susţin

20:00

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul danez Mette Frederiksen au subliniat marţi necesitatea ca Europa să îşi apere and #39;propriile interese and #39;, rămânând în acelaşi timp and #39;ataşate de legătura transatlantică and #39;, în condiţiile în care preşedintele american Donald Trump a vorbit despre anexarea Groenlandei, un teritoriu autonom danez, relatează AFP.