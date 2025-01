Istoricul Bogdan Bucur, în direct la Puterea Știrilor – miercuri, de la ora 16:00

16:10

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marţi, despre propunerile primarului Capitalei, după ce referendumul referitor la împărţirea banilor din taxe şi impozite şi din impozitul pe venit între Primăria Capitalei şi primăriile de sector a fost adoptat, că în opinia sa, am greşi dacă în continuare am luat măsuri şi am modifica legi de pe […] Articolul Ministrul Dezvoltării, despre propunerile lui Nicușor Dan: Cred că am greşi dacă am modifica legi de pe o zi pe alta apare prima dată în PS News.