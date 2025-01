Horoscop 29 ianuarie 2025 – Aceasta este o zi minunată pentru a cocheta

17:40

Interzicerea plății orelor suplimentare la CFR Călători a provocat consecințe dezastruoase la această companie. Politica austerității din ultimii ani a blocat posturile, astfel că, odată cu pensionările din sector, s-a ajuns la o criză acută de personal, acoperită doar cu ore suplimentare făcute de cei care au mai rămas. Rămasă fără soluții, conducerea CFR Călători […]