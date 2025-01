Război în Ucraina, ziua 1071. Motivul pentru care Putin RESPINGE negocieri directe cu Zelenski: "Totul se va sfârşi într-o lună şi jumătate, două" - LIVE TEXT

21:00

Fostul procuror general Augustin Lazăr, care a recuperat in anul 2007 celebrele bratari dacice, vine cu o analiză in exclusivitate la Realitatea Plus despre jaful tezaurului românesc din Olanda. Acesta descrie metodele folosite de hoți și vorbește despre probabilitatea ca obiectele din patrimoniul național să fi fost, deja, vândute.