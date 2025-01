MApN: Atacuri cu drone în Ucraina, pe malul Dunării, lângă frontiera cu România/Armata a ridicat două avioane F-16/S-a transmis mesaj RO-Alert

18:30

Ministerul Energiei a decis, în mod suspect, să majoreze contribuția Nuclearelectrica la fondul pentru depozitarea deșeurilor nucleare de la 2 euro/MWh, la 5 euro pe MWh. Contribuția este inclusă în prețul energiei, astfel că o asemenea majorare înseamnă și o ridicare semnificativă a tarifelor din piață. Întrebarea cheie este unde sunt sutele de milioane strânse