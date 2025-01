Proiectul de peste 500 mil. euro RIVUS din Cluj-Napoca, dezvoltat de IULIUS şi fondul Atterbury Europe, va include lanţul de magazine Chic Chic Urban Fashion, cu branduri precum Herve Leger, Hudson, Louis Gabriel Nouchi sau Patrizia Pepe

Proiectul RIVUS, dezvoltat de IULIUS şi fondul Atterbury Europe, investiţie estimată la 500 mil. euro, va aduce în premieră la Cluj-Napoca Chic Chic Urban Fashion, un lanţ de magazine multibrand având branduri precum Herve Leger, Hudson, Louis Gabriel Nouchi, Joop, Patrizia Pepe, Zac Posen, John Galliano, Strelsson, Maison Close, Isnurh, IOS by Maica, Serge Pariente, Fabio Rusconi, My Best Bag Firenze sau La Haine.

