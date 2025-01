Sector 3 | Serviciu gratuit de ridicare a deșeurilor provenite din construcții. Primăria amplasează și containere pentru textilele uzate

17:40

La conferința de presă organizată după ce piese importante din tezaurul României au fost furate în Olanda, ministra Culturii a băgat la înaintare doi secretari de stat și câțiva funcționari, pe principiul „încasați voi înjurăturile și rămân datoare, pup". Unul dintre acești secretari de stat, Mădălin Voicu, a fost acolo pur și simplu degeaba, habar […]