Mazda prezintă o siglă nouă: prima actualizare majoră după 28 de ani

A treia generație Dacia Duster a intrat în cursa pentru titlul de Mașina Anului 2025 în Europa, titlu acordat de juriul Car of the Year.Până la urmă, titlul i-a revenit lui Renault 5 E-Tech, SUV-ul produs la Mioveni clasându-se pe locul 5, în fața unor modele ca Alfa Romeo Junior și Cupra Terramar.Chiar dacă nu a fost desemnat Mașina Anului de COTY, Duster nu are motive de supărare. Modelul Dacia a câștigat în 2024 peste 25 de alte premii...