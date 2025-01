Simpla conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive e suficientă ca acțiunea să fie considerată infracțiune?

ICCJ Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penală in 27.01.2025 a pronunțat Decizia nr. 25 în dosarul nr. 620/1/2024 care se refera la infracțiunea prevazuta de disp. art 336 alin (2) Cod Penal, respectiv conducerea sub influența unor substanțe psihoactive a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere.

