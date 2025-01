Dosarul campaniei lui Călin Georgescu: Suspiciuni privind finanțări de la afaceristul Ioan Niculae, fost ofițer de securitate

10:30

IGPR anunţă că marţi au loc 25 de percheziţii în Argeş, Olt şi Vâlcea într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, sustragere de sub sechestru, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fiind vizată o frrmă care a înregistrat în evidenţele contabile facturi fictive de achiziţii de agregate minerale. În … Articolul IGPR – 25 de percheziţii în Argeş, Olt şi Vâlcea într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, sustragere de sub sechestru, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals apare prima dată în Main News.