Burduja: PNL trebuie să fie unit şi are un lider care ştie, vrea şi merită să coaguleze o echipă pentru România

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat miercuri, după întâlnirea cu conducerea Romsilva, că începând cu anul acesta instituția nu va mai acorda bonusuri. „Anul 2024 a fost un an prost pentru Regie și a fost al treilea an prost, nu primul an. Mă refer în primul rând la cifrele economice, mă refer la rata profitului, […] Articolul Ministrul Fechet anunță că au fost tăiate toate bonusurile de la Romsilva: „Nu se vor plăti în 2025 și nici în viitor” apare prima dată în PS News.