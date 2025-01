Viceprimarul Sectorului 5 despre vechea conducere, din care a făcut parte: „Dacă nu și-a făcut treaba cine a mai fost pe aici, nu e vina noastră”

01:10

Fostul primar Dan Tudorache a scăpat de închisoare, deși a fost găsit vinovat pentru complicitate la trafic de influenţă, pentru că suma primită este mică, iar fostul edil are un nivel înalt de educaţie. Condamnat în „dosarul diamantelor" Fostul primar PSD al Sectorului 1 a fost condamnat definitiv, pe 21 ianuarie, la 3 ani de […]