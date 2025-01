Accidentul din Tulcea filmat chiar din cabina autocamionului. Momentul în care, din ceață, apare o mașină care depășește riscant

17:50

Silviu Mănăstire, fost secretar general adjunct al PNL, în perioada în care partidul era condus de Nicolae Ciucă l-a atacat dur pe Ilie Bolojan și a spus că acesta are notorietatea la sub 20% şi cota de încredere la sub 10% şi este „sclavul lui Coldea”. În replică, primarul municipiului Oradea Florin Birta a spus că e posibil ca Silviu Mănăstire să fie preocupat de auditul cerut de actualul preşedinte al PNL în partid.