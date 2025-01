DECIZIE Grevă japoneză la metrou. Posibilă și o grevă de exces de zel

19:10

Ministerul Educației ar urma să primească cu 10% în plus în bugetul pentru acest an, față de anul trecut, Transporturile vor avea un plus de 20%, Ministerul Apărării Naționale va primi cu 10% mai mult, Ministerul Mediului cu 55% în plus, în timp ce Ministerul Sănătății va avea o alocare cu 35% mai mare, Ministerul Energiei cu 153% mai mult, iar MIPE o creștere cu 38%, potrivit proiectului de buget obținut de Profit.ro.