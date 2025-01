TOP 10: Oferte eMAG din 29.01.25 (boxă portabilă Sony ULT Field 7 cu reducere de 20%, kit stație de alimentare + panou fotovoltaic, televizor QLED Samsung cu recenzii foarte bune etc)

19:10

Bine aţi revenit la un nou articol din categoria „am văzut”, secţiune în care îmi exprim o părere personală despre un film, documentar sau serial, opinie pe baza căreia vă aştept să discutăm în zona de comentarii. Back in Action este un film din categoria „merită încercat”, însă vă recomand să vă setaţi aşteptările la […] The post Am văzut Back in Action, filmul numărul 1 pe Netflix pe 19 ianuarie 2025 şi pot spune că este destul de banal şi previzibil (are măcar nişte efecte speciale interesante) appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.