Ordonanța trenuleț provoacă o nouă criză la metrou: Trenuri scoase din circulație și amenințări cu greva

11:00

CFR Cluj face un anunț misterios în privința viitorului lui Dan Petrescu (57 de ani), antrenor contestat după ultimele rezultate. Viitorul lui Dan Petrescu nu este deloc sigur pe banca echipei CFR Cluj după ultimele rezultate, în ciuda victoriei cu Farul, scor 3-1, din ultima etapă de Superliga. Cristi Balaj, președintele CFR-ului, a anunțat că … The post CFR Cluj, anunț misterios despre viitorul lui Dan Petrescu appeared first on spotmedia.ro.