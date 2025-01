Încă „o lovitură de topor” pentru platanii de pe Splaiul Unirii. Borduri noi în detrimentul rădăcinilor

01:50

Consiliul Local Sector 3 va decide în ședința de miercuri să modifice statul de funcții și să mărească salariile pentru funcțiile vacante din Primărie. Motivul invocat: cele din prezent nu ar fi suficient de atractive și nu vin oamenii să se angajeze. Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al […] The post Sector 3 | Salarii mărite pentru funcțiile vacante din Primărie. Câți directori are instituția appeared first on Buletin de București.