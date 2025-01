Avioanele F-16 romanesti au fost din nou ridicate de la sol, dupa un alt atac rusesc cu drone la granita cu Ucraina, a fost emis mesaj RO-Alert

21:10

Zeci de oameni au murit in urma unei busculade care s-a produs, miercuri, in nordul Indiei, in timpul festivalului religios Maha Kumbh Mela in timp ce zeci de milioane de hindusi s-au adunat pentru a face o baie in apele sacre ale raului in cadrul unui festival de sase saptamani. Potrivit Reuters, la morga spitalului...