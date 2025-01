METEO | Temperaturi ridicate pentru sfârșitul lunii ianuarie, în weekend, la București

16:40

Consiliul Local al Sectorului 3 va vota în ședința de miercuri, 29 ianuarie, un proiect de hotărâre prin care se urmărește colaborarea dintre Primăria Sectorului 3 și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), în cadrul inițiativei „Introducerea și dezvoltarea serviciilor de tren urban și metropolitan București-Ilfov”. Protocolul de colaborare între […] The post Trenul metropolitan: Primăria Sectorului 3 vrea să colaboreze cu TPBI pentru linia Titan Sud – Tânganu appeared first on Buletin de București.