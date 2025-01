Calvarul lui Taylor Swift, un luptător MMA care are acelaşi nume ca vedeta americană: „Jumătate din sală râde”

09:50

La ediţia din acest an a premiilor Grammy, printre nominalizaţii la prestigiosul premiu pentru Cea mai bună înregistrare se numără nume grele contemporane precum Beyoncé şi Kendrick Lamar, dar şi The Beatles. Succesul The Beatles a fost posibil datorită inteligenţei artificiale, care a stârnit inevitabil controverse.