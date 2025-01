Ionela de la Mireasa, sezonul 10, a împlinit 26 de ani! Robert, imagini romantice alături de soția lui: „Fericirea mea” / FOTO

13:10

Natalia Mateuț are o siluetă de invidiat pe care o menține cu o alimentație sănătoasă și mult sport. Vedeta merge des la sală, 5 zile pe săptămână, un obicei pe care îl are de ani buni. Prezentatoarea TV are grijă să antreneze toate grupele de mușchi atunci când face sport.