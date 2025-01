Emil Hurezeanu face vineri o vizită de lucru în Republica Moldova

11:40

Declaratie halucinanta facuta de Calin Georgescu intr-un interviu acordat lui Ion Cristoiu. Georgescu a sustinut ca printre bogatiile Romaniei se afla si metale rare care „nu sunt in tabelul lui Mendeleev”. „Romania are toate metalele rare din tabelul lui Mendeleev. Unele nici nu sunt in tabelul lui Mendeleev”, a declarat Georgescu. Iata dialogului dintre Georgescu […] Articolul Delirul lui Georgescu: „România are metale rare care nu sunt în tabelul lui Mendeleev”. Reacția lui Cristoiu apare prima dată în PS News.